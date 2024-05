PSG Borussia Dortmund 0-0 LIVE | iniziato il match

Novanta minuti o più in caso di supplementari e/o calci di rigore, in palio la finale di Wembley in programma sabato 1 giugno 2024. Martedìì 7...

Alle ore 21 c’è la prima partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund . Si parte dall’1-0 per i tedeschi, nessuna sorpresa per Milan Skriniar . FLOP – In PSG–Borussia Dortmund si parte dall’1-0 per i tedeschi ...

Costacurta: "Mbappé Potrebbe essere la sua ultima al Parco dei Principi" - Costacurta: "Mbappé Potrebbe essere la sua ultima al Parco dei Principi" - Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta ha parlato in vista della sfida fra Psg e borussia dortmund, ritorno della semifinale di Champions League dopo l'1-0 dell'andata in Germania: "Quando ...