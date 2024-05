"Qui non è casa vostra": famiglia senegalese aggredita con insulti e botte - "Qui non è casa vostra": famiglia senegalese aggredita con insulti e botte - L'episodio razzista è avvenuto davanti a un bar in zona Corticella. I figli della coppia, di 9 e 18 anni, sono finiti al pronto soccorso ...

“Tornate a casa vostra”: coppia senegalese aggredita a Bologna, i figli finiscono in ospedale - “Tornate a casa vostra”: coppia senegalese aggredita a bologna, i figli finiscono in ospedale - “Questo è razzismo, la bimba di nove anni adesso ha paura”. La denuncia di Nabu e di suo marito aggrediti a bologna: “Vergognoso che succeda ancora questo nel 2024”. I due hanno ripreso tutto con il ...

“Ho ancora male dappertutto, abbiamo denunciato”: parla il senegalese aggredito con moglie e figli a Bologna - “Ho ancora male dappertutto, abbiamo denunciato”: parla il senegalese aggredito con moglie e figli a bologna - Mbacke Gueye è il marito di Nabu, la donna senegalese che a Fanpage.it ha raccontato l'aggressione ... Intanto, il sindaco di bologna Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy, attraverso una nota ...