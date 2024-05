Bambie Thug all’Eurovision | il significato della canzone ‘Doomsday blue’

(Di martedì 7 maggio 2024) All'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia - la manifestazione si svolge da martedì 7 a sabato 11 maggio alla Malmo Arena - l'Irlanda è rappresentata da. La cantautrice trentenne da poco porta sul palco il brano 'Doomsday Blue'. Da Dolly Parton a Britney Spears, passando per Nina Simone, Paul Simon, Joni Mitchell e i Led Zeppelin: il mondo musicale che ha influenzato e influenza ancora oggi il modo di fare musica diè vario e molto composito. E tutto questo si riflette nel suo modo di fare musica e di essere una vera performer sul palco. Ma chi è? La cantautrice irlandese è un personaggio particolare. All'anagrafeRay Robinson, pratica la stregoneria e in particolare la magia dei sigilli e...

Bambie Thug è una cantautrice irlandese, in attività dal 2021. Il suo è uno pseudonimo ma non tanto distante dal suo nome registrato all’anagrafe. Si chiama infatti Bambie Ray Robinson. Scelta per rappresentare l’Irlanda all’Eurovision 2024 con il ...

