Pallanuoto femminile - la finale play-off sarà L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) LaScudetto della Serie A1 2023-2024 ditra: in gara 2 delle semifinali-off, dopo le vittorie interne ottenute nella prima sfida delle due serie,passa ad Ostia in casa della SIS Roma per 6-11, mentre laè corsara a Rapallo per 11-13. Rapallo e SIS Roma si affronteranno nella sfida che metterà in palio un posto nella Champions League 2024-2025 (la perdente andrà in Euro Cup 2024-2025), mentre, già qualificate alla Champions, si giocheranno lo Scudetto: ...