Puyol elogia | Fortunato ad aver giocato con Sanchez Incredibile!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Alexisè stato unre formidabile nel corso del tempo, all’Inter ha perso un po’ del vecchio smalto. Carleslo ricorda al Barcellona edil cileno su Alairelibre. FENOMENO – Udinese, Barcellona, Arsenal, Manchester United sono state le grandi squadre da cui è passato Alexis. La carriera del cileno parla per lui, tra trofei e gol di grandissima importanza e prestigio. Anche all’Inter, nonostante sia arrivato ad un’età avanzata, è stato decisivo e ha vinto diverse coppe. Due volte lo Scudetto e altre due la Supercoppa Italiana. In un’edizione tra l’altro ha segnato la rete della vittoria contro la Juventus. Sicura è la sua partenza in estate a causa del contratto in scadenza e della presenza di Marko Arnautovic. Un suo ex compagno e storico capitano Blaugrana, Carles ...