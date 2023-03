Conte via dal Tottenham! Tentazione Inter: ma c’è un ostacolo – CdS (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’addio di Antonio Conte al Tottenham sembra inevitabile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico ha voglia di tornare in Italia: anche l’Inter fra le possibile candidate, ma c’è un nodo da sciogliere RITORNO? – L’avventura di Antonio Conte alla guida del Tottenham è ai titoli di coda. Il tecnico, dopo il pesante sfogo arrivato dopo il pareggio fra gli Spurs ed il Southampton, ha le ore contate a Londra. La volontà del tecnico, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quella di tornare ad allenare in Italia. Fra i club Interessati al tecnico anche l’Inter. Fra ai tifosi nerazzurri il tecnico ha lasciato un bel ricordo ma, secondo il quotidiano, non ha chiuso bene il rapporto con una parte della società. Quella di quasi due anni fa infatti è stata considerata una ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’addio di Antonioal Tottenham sembra inevitabile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico ha voglia di tornare in Italia: anche l’fra le possibile candidate, ma c’è un nodo da sciogliere RITORNO? – L’avventura di Antonioalla guida del Tottenham è ai titoli di coda. Il tecnico, dopo il pesante sfogo arrivato dopo il pareggio fra gli Spurs ed il Southampton, ha le ore contate a Londra. La volontà del tecnico, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quella di tornare ad allenare in Italia. Fra i clubessati al tecnico anche l’. Fra ai tifosi nerazzurri il tecnico ha lasciato un bel ricordo ma, secondo il quotidiano, non ha chiuso bene il rapporto con una parte della società. Quella di quasi due anni fa infatti è stata considerata una ...

