Webinar gratuito per i docenti di Fisica organizzato da Deascuola (Di martedì 21 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo alle ore 15:00 Deascuola organizza un Webinar gratuito dal titolo “Insegnare con… Sistema Fisica e Pensa con la Fisica Edizione Tech”, dedicato ai docenti di Fisica della scuola Secondaria di II grado. Iscriviti subito: https://bit.ly/Sistema PensaFisica Durante questo appuntamento, i formatori condivideranno alcune idee ed esperienze per rendere più accessibile e coinvolgente l’insegnamento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo alle ore 15:00organizza undal titolo “Insegnare con… Sistemae Pensa con laEdizione Tech”, dedicato aididella scuola Secondaria di II grado. Iscriviti subito: https://bit.ly/Sistema PensaDurante questo appuntamento, i formatori condivideranno alcune idee ed esperienze per rendere più accessibile e coinvolgente l’insegnamento L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OMeneghino : Startup e PMI innovative, arriva il webinar gratuito il 22 marzo - zetagram : Il primo Webinar Gratuito in Italia per Creare la Propria indipendenza economica. - Pintimalli : RT @Paoletti_FND: Non perdere mercoledì 29/03 alle 21 il nuovo live #webinar gratuito Emergenza Infanzia e Adolescenza dal titolo “Educare… - Paoletti_FND : Non perdere mercoledì 29/03 alle 21 il nuovo live #webinar gratuito Emergenza Infanzia e Adolescenza dal titolo “Ed… - GMDE_srl : GMDE insieme ad AYAMA Software e VIDA Srl in un imperdibile webinar gratuito! 'Il complesso iter approvativo del Pa… -