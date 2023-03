Volta a Catalunya 2023, Remco Evenepoel: “Ho sbagliato, sono partito troppo presto e non ne avevo più” (Di martedì 21 marzo 2023) La seconda tappa della Volta a Catalunya 2023 lo ha visto tra i protagonisti, ma non è riuscito a imporsi, arrendendosi dinanzi a uno straordinario Giulio Ciccone. Remco Evenepoel ha provato fino all’ultimo a conquistare la vittoria in una volata a tre in salita, con la presenza anche di Primoz Roglic; tuttavia, un errore ha compromesso il risultato del belga che non è andato oltre il terzo posto. Di seguito, il suo commento a caldo al termine della frazione odierna: “Ho avuto buone sensazioni nel finale, mi sentivo bene, resistendo anche all’altura. Credo di aver commesso però l’errore di esser partito troppo presto e negli ultimi metri non ne avevo più. In ogni caso, questi sono segnali positivi per il resto della ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) La seconda tappa dellalo ha visto tra i protagonisti, ma non è riuscito a imporsi, arrendendosi dinanzi a uno straordinario Giulio Ciccone.ha provato fino all’ultimo a conquistare la vittoria in una volata a tre in salita, con la presenza anche di Primoz Roglic; tuttavia, un errore ha compromesso il risultato del belga che non è andato oltre il terzo posto. Di seguito, il suo commento a caldo al termine della frazione odierna: “Ho avuto buone sensazioni nel finale, mi sentivo bene, resistendo anche all’altura. Credo di aver commesso però l’errore di essere negli ultimi metri non nepiù. In ogni caso, questisegnali positivi per il resto della ...

