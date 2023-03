(Di martedì 21 marzo 2023) Con un mesetto di ritardo rispetto alla presentazioneprecedente generazione, sono ufficiali, almeno in Cina, iX6. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : OPPO ha presentato i propri flagship della serie Find X6 e il tablet OPPO Pad 2 - digitech_news : Il 2022 è stato l’anno degli #smartphone pieghevoli. Diversi i brand che hanno presentato le loro novità: con una c… -

C'è un nuovo contendente al trono dei cameraphone 2023 : èFind X6 Pro ed è stato appenain Cina, insieme al fratello minore (ma neanche tanto)Find X6 . Due telefoni molto attesi proprio per le indiscrezioni che, da mesi, girano in ...Find X6haanche la versione standard Find X6 . Questo modello mostra un design praticamente identico a quello del fratello maggiore, ma cambiano alcune caratteristiche tecniche.È statoufficialmente in Cina l'Pad 2, dotato di schermo a 120Hz, processore Dimensity 9000, batteria da 9.510 mAh e ricarica rapida da 67W.è entrata nel mercato dei tablet lo scorso ...

Serie OPPO Find X6 ufficiale! Ecco i nuovi top di gamma. Prezzi e ... Hardware Upgrade

OPPO ha appena presentato ufficialmente il duo di top di gamma composto dai nuovi Find X6 e X6 Pro, e quali sono le differenze rispetto ai capitoli precedenti Find X5 e X5 Pro Come ogni nuova annata, ...C’è un nuovo contendente al trono dei cameraphone 2023: è Oppo Find X6 Pro ed è stato appena presentato in Cina, insieme al fratello minore (ma neanche ...