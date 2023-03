L’opposizione chiede l’accesso civico agli atti sul naufragio di Cutro (Di martedì 21 marzo 2023) Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l’accesso civico alle informazioni e ai documenti amministrativi relativi al naufragio di Steccato di Cutro dello scorso 26 febbraio. Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l’accesso civico alle informazioni e ai documenti relativi al naufragio di Steccato di Cutro La richiesta è indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Salvini e Piantedosi, oltre che ai prefetti Valenti e Galzerano, e al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare. Il documento, presentato in conferenza stampa alla Camera, è stata firmato dai deputati Serracchiani del Partito Democratico, Silvestri del Movimento 5 Stelle, Richetti di Azione-Italia Viva, Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, e Magi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Le opposizioni in Parlamento hanno chiestoalle informazioni e ai documenti amministrativi relativi aldi Steccato didello scorso 26 febbraio. Le opposizioni in Parlamento hanno chiestoalle informazioni e ai documenti relativi aldi Steccato diLa richiesta è indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Salvini e Piantedosi, oltre che ai prefetti Valenti e Galzerano, e al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare. Il documento, presentato in conferenza stampa alla Camera, è stata firmato dai deputati Serracchiani del Partito Democratico, Silvestri del Movimento 5 Stelle, Richetti di Azione-Italia Viva, Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, e Magi ...

