Travaglio: “Arresto di Putin? Zelensky e Biden esultano ma non riconoscono la Corte penale dell’Aja perché temono di finirci davanti”. Su La7 (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il mandato di Arresto internazionale della Corte penale Internazionale dell’Aja per Putin? Qui il problema è che esultino Zelensky e Biden, che come Putin non riconoscono la Corte penale internazionale dell’Aja. Dovremmo fare invece un tribunale per le facce di bronzo: vincerebbero loro all’unanimità, perché o la riconosci o non la riconosci. Se non la riconosci, non è che esulti quando colpisce un tuo nemico”. Così, a Non è l’arena (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta le reazioni di Usa e Ucraina alla notizia del mandato internazionale per crimini di guerra emesso dalla Corte penale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Il mandato diinternazionale dellaInternazionaleper? Qui il problema è che esultino, che comenonlainternazionale. Dovremmo fare invece un tribunale per le facce di bronzo: vincerebbero loro all’unanimità,o la riconosci o non la riconosci. Se non la riconosci, non è che esulti quando colpisce un tuo nemico”. Così, a Non è l’arena (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcocommenta le reazioni di Usa e Ucraina alla notizia del mandato internazionale per crimini di guerra emesso dalla...

