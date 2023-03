Running, domenica al via la 16esima edizione della Scarpadoro (Di lunedì 20 marzo 2023) Grande attesa per la 16esima edizione della Scarpadoro, evento figlio della Scarpa d’Oro Internazionale lanciata da Sebastian Coe il 7 aprile del 1980. Si parte domenica 26 marzo a Vigevano. Organizzata da Atletica Vigevano e dal Comune di Vigevano, la Scarpadoro si articolerà anche quest’anno su tre distanze: la Half Marathon, mezza maratona competitiva Fidal di carattere nazionale (Bronze Label) e campionato provinciale giunta alla 16^ edizione, la StraVigevano, gara non competitiva ma cronometrata di 10,2K, e la Stracittadina non competitiva di 5K, alla quale sarà abbinata anche la ’4 Zampe’, dove a correre saranno i cagnolini e il cui ricavato verrà devoluto all’A.D.A.I., l’associazione che ha in gestione il Canile di Vigevano. La gara è stata ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Grande attesa per la, evento figlioScarpa d’Oro Internazionale lanciata da Sebastian Coe il 7 aprile del 1980. Si parte26 marzo a Vigevano. Organizzata da Atletica Vigevano e dal Comune di Vigevano, lasi articolerà anche quest’anno su tre distanze: la Half Marathon, mezza maratona competitiva Fidal di carattere nazionale (Bronze Label) e campionato provinciale giunta alla 16^, la StraVigevano, gara non competitiva ma cronometrata di 10,2K, e la Stracittadina non competitiva di 5K, alla quale sarà abbinata anche la ’4 Zampe’, dove a correre saranno i cagnolini e il cui ricavato verrà devoluto all’A.D.A.I., l’associazione che ha in gestione il Canile di Vigevano. La gara è stata ...

