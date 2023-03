Meteo lunedì: ancora piogge sul litorale, ma clima più mite. Tutti i dettagli (Di lunedì 20 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La giornata di lunedì si aprirà con delle piogge e dei temporali sulle regioni centrali e in forma residua anche al Nord tra l’Emilia Romagna e il basso Veneto. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Qualche temporale dovrebbe transitare anche tra la Sicilia meridionale e la Calabria ionica. Verso sera qualche piovasco o temporale interesserà anche il Molise e la Campania e nella notte qualche temporale transiterà anche su Puglia e Basilicata. Sul resto del Paese condizioni di tempo più soleggiato con rischio fenomeni basso. Le temperature subiranno una diminuzione sulle regioni centrali, altrove non cambieranno molto. La ventilazione sarà moderata a rotazione ciclonica. Meteo LUNEDI’ 20 MARZO. Nord: Cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sulla bassa Val ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La giornata disi aprirà con dellee dei temporali sulle regioni centrali e in forma residua anche al Nord tra l’Emilia Romagna e il basso Veneto. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Qualche temporale dovrebbe transitare anche tra la Sicilia meridionale e la Calabria ionica. Verso sera qualche piovasco o temporale interesserà anche il Molise e la Campania e nella notte qualche temporale transiterà anche su Puglia e Basilicata. Sul resto del Paese condizioni di tempo più soleggiato con rischio fenomeni basso. Le temperature subiranno una diminuzione sulle regioni centrali, altrove non cambieranno molto. La ventilazione sarà moderata a rotazione ciclonica.LUNEDI’ 20 MARZO. Nord: Cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sulla bassa Val ...

