Ascolti TV | Domenica 19 marzo 2023. Resta con Me vince col 19% (3,24 mln), i Record 13.8% (2,16 mln), Fazio 11.4% e 10%, Tv8 al 6.9% con la Formula 1. Al pomeriggio sale Domenica In (22.1%-21.4%-21.5%) (Di lunedì 20 marzo 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Domenica 19 marzo 2023, su Rai1 Resta con Me ha conquistato 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.168.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 792.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 945.000 spettatori pari al 5.4% (anteprima a 811.000 e il 4.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10% (presentazione a 1.581.000 e l’8.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 498.000 spettatori (3.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 marzo 2023)con Me Nella serata di ieri,19, su Rai1con Me ha conquistato 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show deiha raccolto 2.168.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 792.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 945.000 spettatori pari al 5.4% (anteprima a 811.000 e il 4.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10% (presentazione a 1.581.000 e l’8.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 498.000 spettatori (3.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita ...

