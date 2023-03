Sinner-Alcaraz, le proiezioni di classifica a Indian Wells: in palio top10 e primato nel ranking ATP… (Di sabato 18 marzo 2023) Ad Indian Wells, in California (USA), oggi, sabato 18 marzo, nelle semifinali del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, si affronteranno l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 11, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone. La sfida metterà in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti: in caso di vittoria Sinner salirebbe a quota 3165, rientrando in top ten ed issandosi al nono posto virtuale, mentre Alcaraz resterebbe secondo pur portandosi a quota 7020. In caso di sconfitta, invece, Sinner resterebbe a quota 2925, esponendosi al sorpasso di Frances Tiafoe, qualora lo statunitense riuscisse a prevalere sul russo Daniil Medvedev nella prima semifinale, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Ad, in California (USA), oggi, sabato 18 marzo, nelle semifinali del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, si affronteranno l’azzurro Jannik, testa di serie numero 11, e lo spagnolo Carlos, numero 1 del tabellone. La sfida metterà in240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti: in caso di vittoriasalirebbe a quota 3165, rientrando in top ten ed issandosi al nono posto virtuale, mentreresterebbe secondo pur portandosi a quota 7020. In caso di sconfitta, invece,resterebbe a quota 2925, esponendosi al sorpasso di Frances Tiafoe, qualora lo statunitense riuscisse a prevalere sul russo Daniil Medvedev nella prima semifinale, mentre ...

