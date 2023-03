F1 | George Russell | “Non possiamo guadagnare un secondo da un giorno all’altro Red Bull parte davanti a tutti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Le odierne due sessioni di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 di Formula 1 hanno confermato quanto la Redsia superiore ai rivali, con la Aston Martin che può provare a insidiare i campioni del mondo in carica per la classifica costruttori, ma appare in ogni caso difficile. Distanti, invece, anche oggi (soprattutto nel giro secco) Mercedes e Ferrari., al riguardo, ha le idee chiare: il quinto posto raggiunto sia nelle FP1 che nelle FP2 non è certamente un risultato negativo, ma la consapevolezza è che ci sia ancora tanto da fare per poter raggiungere i primi in classifica (Max Verstappen e Sergio Perez). La strada, in ogni caso, è segnata. Ecco il commento del pilota della Mercedes rilasciato alla stampa al termine delle odierne prove libere: “Sono sincero, non so come si comporteranno i differenti ...