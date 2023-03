Tifosi Napoli lanciano pietre contro bus ultras Eintracht dopo gli scontri: ferito all’occhio l’autista (Di giovedì 16 marzo 2023) Una volta sedati gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco le vie del centro di Napoli a causa dei Tifosi dell’Eintracht Francoforte, da registrare però un brutto episodio successivo. Gli ultras tedeschi erano stati finalmente caricati sui bus dell’Anm per essere ricondotti al loro albergo intorno alle ore 19, durante il percorso però dei Tifosi napoletani hanno lanciato dei sampietrini contro il mezzo, spaccando i finestrini. Una pietra ha colpito all’occhio l’autista, che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro, ferendolo all’occhio. E’ stato trasportato in ospedale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Una volta sedati gliche hanno messo a ferro e fuoco le vie del centro dia causa deidell’Francoforte, da registrare però un brutto episodio successivo. Glitedeschi erano stati finalmente caricati sui bus dell’Anm per essere ricondotti al loro albergo intorno alle ore 19, durante il percorso però deinapoletani hanno lanciato dei sampietriniil mezzo, spaccando i finestrini. Una pietra ha colpito, che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro, ferendolo. E’ stato trasportato in ospedale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - myrtamerlino : Auto incendiate in centro, polizia in assetto antisommossa, lancio di oggetti, petardi e tafferugli. 600 tifosi ted… - mephistoslawyer : RT @La_manina__: Per 200 persone che ballavano in un capannone abbandonato hanno mandato file di blindati. Per l'orda di tifosi che ha mess… - CPier78 : Domani CDM straordinario dove la Premier Meloni stanzierà i fondi necessari per la ricostruzione di Napoli dopo il… -