"Sapete cosa dico a Guardiola?": Spalletti-choc, come risponde ai complimenti (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questo è un grande risultato, ce lo godiamo con la squadra e con i tifosi. Fondamentale avere l'atteggiamento che avevamo stasera. All'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, però non abbiamo concesso niente e abbiamo ragionato bene”. Dice così Luciano Spalletti dopo il successo con l'Eintracht Francoforte ai microfoni di Prime Video. Il toscano ex Inter si è scaldato però quando ha ricevuto una domanda su un'affermazione di Pep Guardiola, che nei giorni scorsi ha dichiarato che il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa con l'Arsenal. "No, non mi rende niente quel complimento — ha detto Spalletti — Questo è un giochino che conoscono tutti. E chi lo fa, lo fa per mettere pressione. Loro spendono 600 milioni per fare la squadra e noi no. Chi fa questo, lo fa perché ti pone in alto e sa che così, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questo è un grande risultato, ce lo godiamo con la squadra e con i tifosi. Fondamentale avere l'atteggiamento che avevamo stasera. All'inizio non siamo stati qualitativisempre, però non abbiamo concesso niente e abbiamo ragionato bene”. Dice così Lucianodopo il successo con l'Eintracht Francoforte ai microfoni di Prime Video. Il toscano ex Inter si è scaldato però quando ha ricevuto una domanda su un'affermazione di Pep, che nei giorni scorsi ha dichiarato che il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa con l'Arsenal. "No, non mi rende niente quel complimento — ha detto— Questo è un giochino che conoscono tutti. E chi lo fa, lo fa per mettere pressione. Loro spendono 600 milioni per fare la squadra e noi no. Chi fa questo, lo fa perché ti pone in alto e sa che così, ...

