La strage dei bambini ucraini rapiti dai russi: cosa sta accadendo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’invasione russa dell’Ucraina si rivela sempre di più una guerra che non conosce pace. Il conflitto ha causato uccisioni di civili e vari episodi di stupri. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina ha cercato di fare luce in merito a determinate pratiche, riportate da Il Fatto Quotidiano. cosa sta accadendo ai bambini ucraini portati in russia? Bambino ucrainoMigliaia di bambini ucraini di età compresa tra i quattro mesi e i 17 anni, provenienti da zone come Donetsk e Lugansk, sarebbero stati trasferiti in centri di rieducazione, secondo quanto riportato dalla Commissione indipendente d’inchiesta sull’Ucraina. L’obiettivo di queste istituzioni sarebbe quello di ‘’russificare’’ i minori, ossia far acquisire la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’invasione russa dell’Ucraina si rivela sempre di più una guerra che non conosce pace. Il conflitto ha causato uccisioni di civili e vari episodi di stupri. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina ha cercato di fare luce in merito a determinate pratiche, riportate da Il Fatto Quotidiano.staaiportati ina? Bambino ucrainoMigliaia didi età compresa tra i quattro mesi e i 17 anni, provenienti da zone come Donetsk e Lugansk, sarebbero stati trasferiti in centri di rieducazione, secondo quanto riportato dalla Commissione indipendente d’inchiesta sull’Ucraina. L’obiettivo di queste istituzioni sarebbe quello di ‘’ficare’’ i minori, ossia far acquisire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Ho denunciato fin da subito l’esistenza della direttiva #Pisanu, riesumata da #Salvini, per la quale la difesa dei… - ciropellegrino : Gli applausi ridicoli dei parlamentari di centrodestra ridotti a claque mentre #Piantedosi, ministro della Disumani… - enpaonlus : Gardone Riviera, non ce l'ha fatta l'aquila reale recuperata nel bosco | Bresciaoggi -Morta x avvelenamento da piom… - robertostefanu1 : RT @Stocca64: Per non farsi acciuffare dalla #GuardiaCostiera, gli #scafisti non hanno voluto dare l'allarme. Ecco le prove che dimostrano… - GPeppe34N : RT @Stocca64: Per non farsi acciuffare dalla #GuardiaCostiera, gli #scafisti non hanno voluto dare l'allarme. Ecco le prove che dimostrano… -