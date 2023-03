Colosseo, scale mobili rotte: una turista americana affetta da sla viene portata in spalla dai vigili (Di mercoledì 15 marzo 2023) Barriere architettoniche impervie e scale mobili fuori uso. Voleva visitare il Colosseo. Ma con le scale di largo Gaetana Agnesi inagibili e recintate da mesi e la scala mobile della metro guasta, sarebbe stato impossibile farlo per una 21enne americana. affetta da Sla e costretta con il deambulatore. Colosseo, turista americana disabile bloccata Così gli agenti della Polizia locale Spe ( Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) in servizio nell’area monumentale hanno presa in braccio la ragazza per accompagnarla personalmente all’ingresso dell’anfiteatro. E farle godere la straordinaria vista. Un episodio che non sarebbe mai dovuto accadere. “Succede a Roma, la Capitale, dove nemmeno il suo monumento simbolo è immune agli ostacoli delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Barriere architettoniche impervie efuori uso. Voleva visitare il. Ma con ledi largo Gaetana Agnesi inagibili e recintate da mesi e la scala mobile della metro guasta, sarebbe stato impossibile farlo per una 21enneda Sla e costretta con il deambulatore.disabile bloccata Così gli agenti della Polizia locale Spe ( Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) in servizio nell’area monumentale hanno presa in braccio la ragazza per accompagnarla personalmente all’ingresso dell’anfiteatro. E farle godere la straordinaria vista. Un episodio che non sarebbe mai dovuto accadere. “Succede a Roma, la Capitale, dove nemmeno il suo monumento simbolo è immune agli ostacoli delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Colosseo, scale mobili rotte: una turista americana affetta da sla viene portata in spalla dai vigili… - fisco24_info : Scale inagibili davanti al Colosseo, turista disabile portata in braccio dai vigili: (Adnkronos) - Le scalette che… - MamolkcsMamol : Bimba con la Sla in braccio ai vigili Metro del Colosseo senza scale mobili - alexp0ff1cial : RT @romatoday: Scala della metro Colosseo inagibile: turista disabile portata in braccio dai vigili - Rob97052180Rob : RT @romatoday: Scala della metro Colosseo inagibile: turista disabile portata in braccio dai vigili -