Gol di Rabiot viziato da un fallo di mano | rabbia di Alvino sui social | che attacco alla Juve! – FOTO

(Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus questa sera è riuscita a portare a casa i tre punti nella sfida contro la Sampdoria: 4-2 il risultato finale. Sfida che ha visto protagonista anche il calciatore di proprietà del Napoli, Alessandro Zanoli, con un assist di notevole fattura per il momentaneo 2-2. Ma il mattatore di serata è senza dubbio il bianconero Adrien, autore di una doppietta. Tuttavia, uno dei suoi gol èda un tocco di, che ha scatenato la polemica sui. “Era da annullare”: Marelli non ha dubbi A tal proposito, Luca Marelli ai microfoni di DAZN si è così espresso: Per quanto riguarda il tocco disecondo me c’è. Mi ha sorpreso molto soprattutto il check del Var velocissimo. Questo gol andava annullato perché il contatto c’è a tutti gli effetti. Un altro elemento che fa ...

Stankovic non è convinto dal 3 - 2 di: "E' unda annullare perché la tocca con il braccio, punto e basta - la rabbia del tecnico della Sampdoria - e già una volta mi hanno chiesto scusa ..."

La Juventus vince 4-2 contro la Sampdoria, ma rimangono diversi i dubbi e le polemiche, soprattutto su un episodio in particolare: il gol di Adrien Rabiot. La rete del francese sblocca la partita, che ...