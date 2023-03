Per Kvara il calcio italiano è un banchetto: nessuno sa più come arginare un’ala che dribbla (Libero) (Di domenica 12 marzo 2023) come mai Kvara è così decisivo in Serie A? Se lo chiede Claudio Savelli su Libero. La risposta sta nel fatto che il nostro calcio non è più abituato ad un’alta che punta l’uomo, dribbla e tira in porta. Non lo fa più nessuno, quindi i difensori non sanno come arginarlo. Per Kvara, il nostro calcio è come un banchetto. Libero scrive. “Perché Kvaratskhelia è così decisivo in serie A? Perché punta l’uomo, dribbla e tira in porta. Cose apparentemente scontate che, però, nel nostro campionato non fa più nessuno. E non facendole nessuno, i difensori non sono piùabituati ad affrontarle. Kvara si è inserito in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023)maiè così decisivo in Serie A? Se lo chiede Claudio Savelli su. La risposta sta nel fatto che il nostronon è più abituato ad un’alta che punta l’uomo,e tira in porta. Non lo fa più, quindi i difensori non sannoarginarlo. Per, il nostrounscrive. “Perchétskhelia è così decisivo in serie A? Perché punta l’uomo,e tira in porta. Cose apparentemente scontate che, però, nel nostro campionato non fa più. E non facendole, i difensori non sono piùabituati ad affrontarle.si è inserito in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - realvarriale : Sulle miserie del calcio italiano impelagato tra cavilli, ricorsi, TAR, per fortuna brilla una stella: @sscnapoli .… - realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - napolista : Per #Kvara il calcio italiano è un banchetto: nessuno sa più come arginare un’ala che dribbla (Libero) In Serie A… - Freddo1972 : @MarcoLai_23 Non è per Kvara aspettano gli esterni perchè hanno paura del imbucata lunga che il Napoli di solito fa… -