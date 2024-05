La Vuelle guarda ai suoi talenti dopo la disfatta Si può ricominciare da Maretto e Stazzonelli

(Di martedì 7 maggio 2024) Al quinto 15° posto in classifica negli ultimi dodici anni, laè scesa in A2: un disastro per una piazza come quella di Pesaro, ma che potrebbe essere l’occasione giusta per costruire le basi di un progetto. A partire da ciò che negli ultimi anni ha continuato a funzionare, ovvero il settore giovanile. Gli ultimi pesaresi a uscire dal vivaio biancorosso e calcare grossi palcoscenici sono e rimangono Hackett e Cinciarini, ma negli ultimi anni il lavoro degli allenatori pesaresi è continuato ad ottimi livelli, con Michele Serpilli a Piacenza o Alessandrini a Orzinuovi entrambi in A2, o tanti giovani in serie B. Uno scudetto giovanile manca dal 2009, quando l’under 17 batté in finale la Montepaschi Siena trascinata dai 25 punti di Traini, ma negli ultimi due anni in particolare, il nome dellaè tornato a risuonare nei piani alti del ...

“Troppi e ripetuti errori” - “Troppi e ripetuti errori” - Dopo la retrocessione in A2, i tifosi della vuelle sperano in una pronta risalita. Con facce nuove Una luce che si spegne, una lenta agonia e, dopo tanti anni a correre rischi, ecco la (per alcuni ...

"Ora andatevene". I tifosi ancora all’attacco. Striscione in via Bertozzini - "Ora andatevene". I tifosi ancora all’attacco. Striscione in via Bertozzini - Dopo quella al palasport di Venezia, un’altra scritta contro i vertici della società . Sui social in tanti, tra gli avversari, augurano a Pesaro il ritorno in A. Ma c’è anche chi gioisce.

Amministrative 2024, presentati i candidati della lista “Insieme per Tavullia” - Amministrative 2024, presentati i candidati della lista “Insieme per Tavullia” - 2' di lettura 06/05/2024 - Confermata la candidatura a sindaco per Patrizio Federici, attuale assessore alla cultura, turismo e sport dell’Amministrazione targata Francesca Paolucci. Ormai da tempo Fe ...