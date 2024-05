(Di martedì 7 maggio 2024) L’ex ct della Nazionale e con grandi frequentazioni nei club, Cesarefa il punto sull’delleoggi e domani. Ecco alcuni estratti dall’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Daniele non ha bisogno di consigli. Il Bayer Leverkusen è solido e sicuro di sé, a maggior ragione dopo aver vinto la Bundesliga. Ma nelle Coppe europee basta poco per rovesciare una qualificazione. La Roma deve provare a sorprendere i tedeschi con qualcosa che non si aspettano e a cui non sono abituati. Daniele è intelligente e coraggioso: troverà le chiavi giuste. Un gol può riaprire il discorso e spostare l’aspetto psicologico… Servirà qualcosa di storico e un pizzico di fortuna ai giallorossi per andare in finale diLeague. Penso a un colpo di Dybala, Lukaku o Pellegrini. Però… Percentuali non ne do. Più ...

Ex ct della Nazionale e con grandi frequentazioni nei club , Cesare Prandelli fa il punto sull’ Europa delle italiane oggi e domani. Ecco alcuni estratti dall’intervista a La Gazzetta dello Sport. DE ROSSI – «Daniele non ha bisogno di consigli. Il ...

Prandelli e le italiane in Europa: «DE ROSSI può sorprendere, GASPERINI ha Scamacca». La PREVISIONE sul futuro club di THIAGO MOTTA - prandelli e le italiane in Europa: «DE ROSSI può sorprendere, GASPERINI ha Scamacca». La PREVISIONE sul futuro club di THIAGO MOTTA - sul percorso delle squadre italiane in Europa in questa e nella prossima stagione Ex ct della Nazionale e con grandi frequentazioni nei club, Cesare prandelli fa il punto sull’Europa delle italiane ...

TUTTOSPORT, Assalto Torino ad Italiano: "Da brivido" - TUTTOSPORT, Assalto Torino ad Italiano: "Da brivido" - Tuttosport dedica due pagine al pressing del Torino per Vincenzo Italiano, definendolo un "assalto da brivido". Il quotidiano insiste: il dt Vagnati ha già incontrato ...

Prandelli sicuro: «Thiago Motta Juve Non mi stupirebbe. A inizio stagione…» - prandelli sicuro: «Thiago Motta Juve Non mi stupirebbe. A inizio stagione…» - prandelli sicuro: «Thiago Motta Juve Non mi stupirebbe. A inizio stagione…». Le dichiarazioni dell’ex Ct della Nazionale prandelli, ex Ct della Nazionale, in una intervista alla Gazzetta dello Sport ...