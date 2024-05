Brescia - 20enne violenta e rapina due escort Spunta un caso anche a Bergamo

(Di martedì 7 maggio 2024). Unstraniero è stato arrestato dalla Polizia su ordine di custodia cautelare firmata dal Gip dicon l’accusa di averto eto almeno 2. Come riporta l’Ansa, il giovane, già arrestato in un’altra inchiesta, fissava telefonicamente gli appuntamenti con le donne e dopo essere entrato nei loro appartamenti le avrebbete rubandolesoldi sotto la minaccia di un coltello. Dalle indagini è poi emersoil tentativo di analogaavvenuta aai danni di una cittadina brasiliana che non aveva tuttavia mai denunciato il fatto.

Rapinava e violentava le escort, arrestato 20enne immigrato regolare - Rapinava e violentava le escort, arrestato 20enne immigrato regolare - Violentava e rapinava le escort. È l'accusa che ha portato in carcere a Canton Mombello un 20enne, immigrato ma regolare in Italia, residente in provincia di brescia.

Prendeva appuntamento con le escort e poi le rapinava: arrestato 20enne - Prendeva appuntamento con le escort e poi le rapinava: arrestato 20enne - In manette un giovane straniero che avrebbe compiuto diversi episodi tra 2023 e 2024. In un caso avrebbe abusato di una delle donne con cui aveva concordato l'incontro.

Violenta e rapina due escort a Brescia, 20enne in carcere. Un terzo caso a Bergamo - Violenta e rapina due escort a brescia, 20enne in carcere. Un terzo caso a Bergamo - Al giovane è stato imputato anche un terzo caso avvenuto a Bergamo ai danni di una donna brasiliana che non lo aveva denunciato.