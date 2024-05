Allerta Meteo | Tornano Piogge e Temporali - Rischio Grandine in Diverse Regioni

Ancona, 6 maggio 2024 - Torna il maltempo nelle Marche : scatta l' Allerta gialla diramata dalla Protezione civile per i temporali . "Per il pomeriggio di martedì attesi fenomeni temporaleschi sparsi più probabili lungo la fascia collinare e costiera, ...

Il Maltempo continua a spaventare l’Italia, nonostante le temperature quasi estive registrare in alcune zone. Le previsioni degli esperti hanno fatto scattare l’allarme in diverse regioni per martedì 7 maggio, complice il passaggio di una nuova ...

Previsioni meteo: perturbazione verso il Sud, forti piogge e temporali in Sicilia l’8 Maggio - Previsioni meteo: perturbazione verso il Sud, forti piogge e temporali in Sicilia l’8 Maggio - Un peggioramento meteorologico è attualmente in atto nel centro-nord dell'Italia, con piogge diffuse e fenomeni che potrebbero assumere carattere temporalesco nelle prossime ore. Nella giornata di dom ...

Maltempo in Germania: in Baviera tanta pioggia e chicchi di grandine enormi - Maltempo in Germania: in Baviera tanta pioggia e chicchi di grandine enormi - Proprio in Germania si è registrato uno stato di allarme meteo. La situazione. Ondata di maltempo in Germania: Baviera colpita da gradinate L'allerta meteo diramata dall'European Storm Forecast ...

Meteo, ancora maltempo col ciclone Normanno: le regioni più colpite - meteo, ancora maltempo col ciclone Normanno: le regioni più colpite - Un ciclone in arrivo dalla Francia provocherà marcato maltempo tra oggi e venerdì: fenomeni di forte intensità dapprima al Centro-Nord, da domani sarà il turno di Sud e Sicilia ...