L' Ex Segregata e Violentata | Cuoco Condannato a 8 Anni - Cronaca di un Incubo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Teramo - Un terribile caso di violenza e sequestro ha portato a una condanna di 8per unteramano. La vittima, la sua ex compagna, è stata bloccata per strada mentre cercava di scappare, costretta a salire in auto e poiin casa per un'intera mattinata. Qui è stata soggetta a maltrattamenti e violenze fisiche e sessuali da parte dell'uomo che affermava di amarla. Non è stata la prima volta che l'uomo ha agito in modo violento: già in un episodio precedente, ha accusato la donna di avergli sottratto denaro, un'accusa che si è rivelata infondata. In quell'occasione, la donna era stata chiusa a chiave in una camera da letto, picchiata selvaggiamente con pugni e calci, con una prognosi di venti giorni. L'uomo, completamente ubriaco, è stato trovato addormentato sul letto dopo aver bevuto decine di bottiglie di birra. La ...