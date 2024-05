Primavera I neroverdi di Bigica fanno e disfano A Empoli una trasferta amarissima

(Di martedì 7 maggio 2024)3 sassuolo 1: Vertua, Majdandzic (31’ s.t. Huqi), Bacci, Cesari (12’ s.t. Stoyanov), Corona, Stassin (1’ s.t. Pauliuc), Bacciardi (1’ s.t. Ansah), Tosto, Bonassi, Nabian Bucancil (38’ s.t. Falcusan), El Biache. All. Birindelli (Poggiolini, Gaj, Kurti, Popov, Tatti, Orlandi) SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (80’ Falasca), Loeffen, Kumi, Russo, Knezovic (41’ s.t. Ravaioli), Lopes, Bruno, Minta (28’ s.t. Baldari), Corradini (41’ s.t. Rovatti), Parlato (41’ s.t. Di Bitonto). All.(Scacchetti, Piantedosi, Beconcini, Pigati, Neophytou, Cardascio) Arbitro: Emmanuele di Pisa (Moroni, Montanelli) Reti: 2’ p.t. Kumi, 5’ p.t. (rig.), 1’ e 40’ s.t. Corona Note: espulso Lopes (3’) per fallo da ultimo uomo, ammoniti Bacciardi, Parlato, Falasca. Cade ad, il Sassuolo raggiunto, sorpassato e ...

Napoli, Calzona ammette: “Un’annata disastrosa…” - Napoli, Calzona ammette: “Un’annata disastrosa…” - Visualizzazioni: 42 Il Napoli per la quarta volta consecutiva rimanda la gioia dei tre punti: a Udine Success in recupero risponde ad Osimhen. La vittoria in casa degli ex Campioni d’Italia manca da u ...

Gran Galà del Calcio ADICOSP, parata di stelle a Roma - Gran Galà del Calcio ADICOSP, parata di stelle a Roma - Visualizzazioni: 13 Parata di stelle a Roma per i Premi ADICOSP al Gran Galà del Calcio della stagione sportiva 2022/2023, sul palco tra gli altri: Luiso, Abete, Tare, Moggi, Angelozzi e Vallefuoco. S ...

Primavera. Tripletta di Corona e il Sassuolo va ko. Emiliani in dieci dai primi minuti - primavera. Tripletta di Corona e il Sassuolo va ko. Emiliani in dieci dai primi minuti - empoli vince 3-1 contro il Sassuolo nella primavera, con Corona protagonista. Espulso Lopes per gioco scorretto. Azzurrini salgono a 41 punti, superando la Juventus.