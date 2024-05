Perquisizioni Gdf nell' appartamento di Toti con il governatore

(Di martedì 7 maggio 2024) La Guardia di finanza, secondo quanto si apprende, sta effettuando una serie die acquisizionigenovese di Giovanni, in piazza Piccapietra, alla presenza dello stesso. Con il presidente della Regione dovrebbe trovarsi anche il suo avvocato Savi.in corso anche negli uffici del Consiglio regionale, in via Fieschi.

