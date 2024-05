Tempo di lettura: < 1 minutoUna Volkswagen Tiguan guidata da una donna di trent’ anni di Calvi mentre percorreva via Barone Nisco a San Giorgio del S anni o , è andata ad impattare su un’ Auto in sosta, una Hyundai Tucson e dopo la carambola si è ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUna Volkswagen Tiguan guidata da una donna di trent’anni di Calvi mentre percorreva via Barone Nisco a San Giorgio del Sannio , è andata ad impattare su un’ Auto in sosta, una Hyundai Tucson e dopo la carambola si è ...

Alta velocità-Alta Capacità Napoli-Bari: Sannio ad alta velocità, la svolta corre sui binari - alta velocità-alta Capacità Napoli-Bari: sannio ad alta velocità, la svolta corre sui binari - I piloni spuntano tra le colline del sannio, giorno dopo giorno ... e protette da chilometri e chilometri di recinzioni arancioni. È il cantiere dell'alta velocità-alta Capacità Napoli-Bari, un ...

Formazione, Fondirigenti: al via selezioni per la quinta edizione di D20 leader - Formazione, Fondirigenti: al via selezioni per la quinta edizione di D20 leader - Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Fondirigenti, il Fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani ...

Conservatorio di Benevento, via alle nuove ammissioni. Oltre cento corsi, domande fino al 30 giugno - Conservatorio di Benevento, via alle nuove ammissioni. Oltre cento corsi, domande fino al 30 giugno - Via libera dal Conservatorio Statale di Benevento “Nicola Sala” alle nuove ammissioni per l’anno accademico 2024/2025. Previsti nei mesi di maggio e giugno specifici “Open day” dedicati ai diversi set ...