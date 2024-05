Alert Meteo | Nuova Ondata di Maltempo con Temporali e Grandine in Arrivo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma - Unafase dista per colpire il Paese, con martedì che segnerà l'inizio di fortie grandinate in diverse regioni italiane. Lunedì 6 maggio: Al Nord, si prevedono piogge in aumento soprattutto sulle Alpi e Prealpi, mentre altrove il sole farà capolino. Le temperature varieranno tra i 18 e i 23 gradi. Le precipitazioni potrebbero causare disagi ai pendolari e rallentamenti sulla viabilità. Martedì 7 maggio: Ilsi estenderà al Centro e al Nord, con piogge e, anche di forte intensità, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Le temperature subiranno un calo, con massime tra i 16 e i 21 gradi al Nord. Si consiglia di prestare attenzione e adottare precauzioni nelle zone colpite. Mercoledì 8 maggio: Migliorerà al Nord e in parte del Centro, mentre al Sud ...