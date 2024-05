Tragedia a Ortona | Donna di 82 Anni Investita Mortalmente da un Trattore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) Chieti - Questa mattina, un'ordinaria giornata aè stata sconvolta da un drammatico incidente. Unadi 82, identificata come A.O., è statada unmentre si trovava in Strada Mancinini. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, che ha dispiegato sia un'ambulanza che l'elisoccorso, i soccorsi sono stati vani e laha perso la vita sul posto. Le cause esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine, mentre la comunità locale è scossa da questa tragica perdita. leggi tutto