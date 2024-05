Il primo turno Juve Ng - c’è l’Arezzo Il Pontedera bussa alla porta del Pescara

(Di martedì 7 maggio 2024) Si riparte. A otto giorni dal termine della regular season, in Lega Pro oggi scattano i playoff. Sei gare, quelle del, tre per girone, tutte in programma questa sera alle 20.30, fatta eccezione per un match che si giocherà alle 21 per esigenze televisive. Il programma completo. Girone A: Atalanta Under 23-Trento (20.30), Giana Erminio-Pro Vercelli (20.30), Legnago-Lumezzane (20.30). Girone B: Gubbio-Rimini (20.30),ntus Next Gen-Arezzo (20.30),(20.30). Girone C: Picerno-Crotone (ore 21, diretta su Rai Sport), Audace Cerignola-Giugliano (20.30), Taranto-Latina (20.30). Le ’regole’: le squadre vincitrici avranno accesso al secondodei playoff che si consumerà sempre all’interno del girone di appartenenza. In caso di parità al termine dei 90 minuti ...

In sei incontri un solo set vinto: è questo il bilancio delle italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. Il torneo di categoria WTA 1000, dunque, domani non vedrà le azzurre giocarsi un ...

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a ritmi serrati la preprazione in casa Avellino in vista dei playoff . Nel pomeriggio (ore 15.30), la squadra di Michele Pazienza scenderà in campo per un test a ranghi misti. Nelle scorse ore, il ...

Playoff 2023-24: tabellone, partite, calendario, risultati, guida TV. Quando si gioca Caccia a Milano e Virtus Bologna - Playoff 2023-24: tabellone, partite, calendario, risultati, guida TV. Quando si gioca Caccia a Milano e Virtus Bologna - SERIE A - Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 scattano i playoff con le gare 1 del primo turno. Quarti di finale e semifinali si giocano in serie al meglio delle 5 partite, così come pure la ...

Legnago Salus – Lumezzane: diretta live e risultato in tempo reale - Legnago Salus – Lumezzane: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Legnago Salus - Lumezzane di martedì 7 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il primo turno dei playoff di Serie C ...

L’appello dei riformisti al Pd: “Le nostre proposte per il premierato, ripensateci” - L’appello dei riformisti al Pd: “Le nostre proposte per il premierato, ripensateci” - “Il premierato è una battaglia storica della sinistra”, scandisce Claudio Petruccioli. L’ex dirigente del Pci (ed ex direttore de ...