Toti - nel mirino della Dda le elezioni Regionali del 2020

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 maggio 2024) Al capo di gabinetto del presidenteRegione Liguria, Giovanni, ai domiciliari da questa mattina, Matteo Cozzani, quale coordinatore regionalecampagna elettorale per la Lista “Cambiamo conPresidente”, e a Italo Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, quali rappresentanticomunità riesina di Genova, viene contestato – in concorso con il governatore ligure, per il quale non è stata chiesta alcuna misura cautelare/interdittiva in relazione a questo reato – la corruzione elettorale in occasione delle consultazioni elettoraliRegione Liguria del 20 e 21 settembre. Il capo di gabinetto del governatore ligure Tori, Matteo Cozzani, è accusato di corruzione elettorale con l’aggravante mafiosa “Costoro – scrivono gli investigatori – sono ...