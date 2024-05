Non inquinare oggi conviene! 2024 | la svolta! Al festival Ecofuturo presentiamo soluzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Siamo al giro di boa, la convenienza è talmente alta che non ci sono più scuse: chi continua ae non fa nulla per fermare l’Apocalisse climatica è uno stupido che butta i soldi dalla finestra! E possiamo spazzare via le polemiche inutili. Da decenni il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini, grande divulgatore, spiega ai politici che si potrebbe uscire dalle polemiche sul fotovoltaico installando pannelli lungo i guardrail delle autostrade. Migliaia di chilometri di strade… Sarebbe il più grande impianto fotovoltaico del mondo. Era una bella e inascoltata proposta 20 anni fa ma nelil costo all’ingrosso dei pannelli è sceso talmente che non farlo sarebbe da idioti. In questi decenni centinaia di migliaia di ricercatori hanno trovato ogni possibile soluzione per ridurre lo spreco e l’inquinamento. Una corsa epica all’innovazione ...