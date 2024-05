Riforme | La Russa - ' rischio referendum come per Renzi? Non c' è questa ipotesi'

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Domani in Aula il premierato ma se si dovesse andare aconfermativo voi siete sicuri che non avrebbe alcun contraccolpo negativoper? "Io non prendo in considerazione quella. Ildiera incomprensibile. Questo è molto semplice. Gli italiani sceglieranno tra due quesiti: Volete scegliere voi il premier? O volete che lo scelgano i partiti anche alleandosi tra partiti non alleati in campagna elettorale? La risposta non è pro Meloni o contro Meloni, ma su due visioni diverse che i cittadini devono avere sul presidente del Consiglio". Così il presidente del Senato Ignazio Laa Rai Radio 1.

