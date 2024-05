Tyla con il vestito di sabbia al Met Gala | una provocazione scomoda

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Metè sempre il palcoscenico ideale per mostrare abiti innovativi, e per esibire la creatività dei designer. Quest’anno non è stato da meno, e un abito che ha catturato l’attenzione è quello fatto con la. Si tratta di unparticolare, senza precedenti, indossato dalla cantante sudafricana. L’abito, è stato, è proprio il caso di dirlo, “scolpito” su misura da Balmain: è stato infatti realizzato sulla base del calco del suo corpo. Nonostante il codice di abbigliamento ufficiale per la serata fosse “Il Giardino del Tempo”, lei si è invece ispirata “alle sabbie del tempo” per il design distintivo, come ha spiegato durante la diretta streaming di Vogue., l’abito è fatto letteralmente di: infatti è immobile, giovanissima artista di ...

Neanche le proteste contro la guerra a Gaza, arrivate a Madison Avenue ma fermate dalla polizia in assetto antisommossa che ha fatto pure qualche arresto, hanno fermato il Gala del Met, la festa dell’anno di New York. Con l’arrivo di Anna ...

Met Gala 2024, i look promossi e bocciati: Zendaya da favola (8), il vestito di sabbia (10), tanti nude look (5), Damiano dei Maneskin in love (6) - Met Gala 2024, i look promossi e bocciati: Zendaya da favola (8), il vestito di sabbia (10), tanti nude look (5), Damiano dei Maneskin in love (6) - Il premio al miglior outfit va a Tyla con l'abito di sabbia. Il tema di quest'anno era "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" con un dress code "The Garden of Time". Ecco i look delle star promossi ...

Met Gala 2024: cinque look memorabili che vanno oltre l’apparenza - Met Gala 2024: cinque look memorabili che vanno oltre l’apparenza - Con Zendaya al primo posto, il resto è tutto da vedere. Met Gala 2024 Red Carpet: i 5 look della serata che passeranno alla storia ...

Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Nella notte più glamour di New York, il Metropolitan Museum of Art si è trasformato in un bosco incantato. Una vera parata di dee ha sfilato ...