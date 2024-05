(Di martedì 7 maggio 2024) Dal mondo orientale arrivano tante belle sorprese dal settore motori che ci delizieranno con tanta potenza e bellezza estetica. Stiamo parlando della5, ilSuvibrido plug-in da 687 CV visto a Pechino Giusto qualche giorno fa si è tenuto il Salone dell’automobile di Pechino, una delle mostre mondiali dove ci anticipano le nuove auto insul mercato. A una di queste ha partecipato anche l’aziendaBYD. Quest’azienda si aggiunge a quelle delle terre orientali come la Kia Motors con la Kia EV3. Infatti BYD ha presentato ilSUV chiamato5. Quest’auto sembra davvero ben fatta e di materiali sono molto pregiati, così come le finiture. Partendo proprio dall’esterno, notiamo che il SUV ha un look squadrato e massiccio, ma ...

Leopard 5, il nuovo SUV offroad cinese in arrivo in Europa - leopard 5, il nuovo SUV offroad cinese in arrivo in Europa - D al mondo orientale arrivano tante belle sorprese dal settore motori che ci delizieranno con tanta potenza e bellezza estetica. Stiamo parlando della leopard 5, il nuovo Suv cinese ibrido plug-in da ...

In Grecia presentato il Leopard 1HEL - In Grecia presentato il leopard 1HEL - Il leopard 1HEL è stato progettato come un pacchetto di potenziamento ... di fuoco Per quanto riguarda il miglioramento della mobilità è stato adottato un nuovo gruppo propulsore da 1.000 CV di ...

Welcome back leopard print! Il leopardato è la stampa più in tendenza del 2024 - Welcome back leopard print! Il leopardato è la stampa più in tendenza del 2024 - che sono diventati in pochissimo tempo il nuovo must have di Internet. Di lì a poco grazie a social come Instagram e TikTok e fit check che ci fanno venire voglia di liberarci di tutti i pezzi nel ...