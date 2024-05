Toti arrestato per corruzione - terremoto politico in Liguria

Il coinvolgimento per il filone di Esselunga. La televisione a metà aprile fece una lunga diretta sulla cena di finanziamento del Governatore e venne definita dal Pd come una tv da Corea del nord

“Noi andiamo avanti come al solito. ovviamente siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha commentato a caldo ...