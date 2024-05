Macron in ginocchio per ingraziarsi Pechino

(Di martedì 7 maggio 2024) Visita in pompa magna, alla presenza anche di Ursula Von der Leyen, del presidente cinese a Parigi. «Impegno a non vendere armi alla Russia». La Francia rafforza i rapporti col Dragone e rischia di diventare il ventre molle d’Europa soprattutto nella Difesa. Xi vuole rafforzare i legami con i due Paesi dell’Est, parte della Via della seta. Lo speciale contiene due articoli.

Matteo Falcinelli, i video inchiodano i poliziotti americani: le torture fuori dal locale e la ricerca del pretesto per arrestarlo - Matteo Falcinelli, i video inchiodano i poliziotti americani: le torture fuori dal locale e la ricerca del pretesto per arrestarlo - Oltre al filmato diffuso da Quotidiano Nazionale, ci sono due video che rivelerebbero la crudeltà delle torture degli agenti ...

Ora più che mai è necessario rilanciare l'Europa - Ora più che mai è necessario rilanciare l'Europa - Caro direttore, ho letto il bell’editoriale di Venanzio Postiglione dello scorso 30 aprile con vivo interesse. L’Unione europea è nata trasformando le economie di guerra di un continente in ginocchio ...

La Francia riprende una nuova leadership in Europa - La Francia riprende una nuova leadership in Europa - Il presidente francese Emmanuel macron non gode di buona stampa a livello internazionale, e anche in Francia i suoi sostenitori si diradano sempre più. Il suo ultimo discorso alla Sorbona sul futuro d ...