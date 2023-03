(Di mercoledì 8 marzo 2023) Alessandroin un suovento in collegamento video con il programma “Pazza” su Twitch ha parlato delladidegli ottavi di finale traDI– Alessandroesprime così la sua opinione riguardo ladidi Champions League: «Io penso che che lacon ilsaràportata. L’ha vinto 1-0 , la vedo più dura perché ilanche a Milano ha giocato una grande partita, è più squadra del Tottenham. Ci sarà da soffrire ma ce la possiamo fare. Inzaghi non all’altezza di Spalletti? L’allenatore del Napoli oltre ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Gol memorabili e un punto di vista tutto nuovo sulle coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurri ?? Spillo Alt… - internewsit : Altobelli: «Inter, sfida di ritorno con il Porto alla portata!» - - chef_inter_72 : @fyoobas Spillo Altobelli e Aldo Serena - PietroPecchioni : RT @Inter: Gol memorabili e un punto di vista tutto nuovo sulle coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurri ?? Spillo Altobelli e Karl… - GiulioPellizza2 : RT @Inter: Gol memorabili e un punto di vista tutto nuovo sulle coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurri ?? Spillo Altobelli e Karl… -

Quel giorno l'batté 2 a 1 l'Avellino con goal die Pasinato , ma la cosa più emozionante fu veder giocare il due volte pallone d'oro e campione d'Europa con il Bayern Monaco e la ...Alessandro, ex attaccante dell', ha parlato del momento che stanno vivendo i nerazzurri in campionato Alessandro, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato della situazione dell'. ......segnato tutti gli ultimi cinque gol dell'in Serie A, l'ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei consecutivamente senza altri compagni a referto e stato Alessandro...

Altobelli: «Inter, sfida di ritorno con il Porto alla portata!» Inter-News.it

#PescaraStabia2a2 Nella sfida dello stadio Adriatico tra due squadre in crisi le difficoltà non potevano essere tutte dello Stabia, che regge bene la prima mezzora, si concede poi letteralmente agli a ...Per la 25esima giornata (sesta del girone di ritorno), il Lecce, dopo tre anni e mezzo, ritorna allo stadio “Giuseppe Meazza” (noto pure come stadio “San ...