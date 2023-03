Hakimi indagato per stupro La moglie chiede la separazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La procura di Nanterre conferma: 'Achraf #Hakimi è indagato per stupro'+++ - tuttosport : Secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia di Parigi, Il terzino del #PSG, #Hakimi, è st… - deb8479eaeef410 : RT @pallonatefaccia: Poco fa, la Procura di Nanterre ha confermato che Achraf #Hakimi, difensore del PSG, è indagato per stupro, e si trova… - Mariusmaior1 : RT @tuttosport: Secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia di Parigi, Il terzino del #PSG, #Hakimi, è stato mess… - IlPrimatoN : Nei guai il terzino della nazionale marocchina -

Roma, 3 mar - La situazione per Achraf, difensore marocchino in forza al Paris Saint - Germain , sembrerebbe essere sprofondata ... è formalmenteper stupro in seguito all'inchiesta ...Il terzino del Paris Saint - Germain, Achraf, è stato messo sotto inchiesta per stupro, secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia della capitale.dallo scorso fine settimana, l'ex giocatore dell'Inter, ...La scoperta di essere figlia dell'ex calciatore nel 1991 leggi anche Psg,per stupro dalla procura di Nanterre Sandra, scoperto di essere figlia di Pelé all'età di 27 anni, nel 1991 ...

Hakimi indagato per stupro: è in libertà vigilata Calciomercato.com

Brutte notizie per Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato da AFP, il calciatore del PSG è stato formalmente indagato per ...L'ex giocatore dell'Inter, 24 anni, è stato interrogato e messo in libertà vigilata. Una donna, anche lei di 24 anni, lo accusa di averla stuprata sabato scorso nella casa del giocatore a Boulogne-Bil ...