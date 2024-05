Highlights e gol Audace Cerignola-Giugliano 1-1 | Playoff Serie C 2024 VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilcon i gol e i momenti salienti di, match del primo turno delle fasi girone deidi. L’pareggia 1-1 nel match casalingo contro ile accede al secondo turno grazie al miglio piazzamento nella regular season. Nel match a segno per i padroni di casa D’Andrea e per ilil gol del bomber Salvemini che però non evita l’eliminazione dei campani. SportFace.

Il Regolamento di Audace Cerignola-Giugliano : ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel girone C parte la post season dei pugliesi e dei campani, subito ...

Nel primo turno playoff di girone C del campionato di Calcio di serie C le squadre pugliesi hanno entrambe pareggiato. Entrambe sono qualificate al secondo turno, in programma sabato 11 maggio. Audace Cerignola-Giugliano 1-1, Taranto-Latina ...

Top & Flop di Audace Cerignola-Giugliano - Top & Flop di audace cerignola-giugliano - Finisce 1-1 la gara tra l’audace Cerignola ed il Giugliano. Un pareggio che, in virtù della miglior classifica dei pugliesi, qualifica questi ultimi al secondo turno dei playoff. Finisce qui, invece, ...

Cerignola-Giugliano 1-1: pareggio e si va avanti. Ora a Caserta - cerignola-giugliano 1-1: pareggio e si va avanti. Ora a Caserta - Salvemini risponde a D’Andrea, ma non basta per il Giugliano. L’1-1 del “Monterisi” premia l’audace Cerignola, che stacca il pass per il secondo turno playoff grazie ...

Playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - Playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - Ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone dei playoff di Serie C 2024. Avanti Pescara e Taranto, out il Crotone.