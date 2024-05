Pallanuoto femminile - Brizz Nuoto e Bogliasco restano in Serie A1 L’ultima retrocessione sarà decisa da Cosenza-Locatelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Così come accaduto per i play-off, anche le semifinali play-out dellaA1 2023-2024 disi risolvono in due partite: lapassa aper 13-14, mentre nel derby ligure ilè corsaro a Genova contro laper 8-12. Le acesi e le bogliaschine festeggiano dunque la permanenza nel massimo campionato, mentre la secondainA2, dopo quella del ComoRecoaro arrivata alla fine della regular season, verràdalla finale play-out traGenova, con le calabresi che avranno il vantaggio del fattore campo. Si giocherà al meglio delle tre partite ...