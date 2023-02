“Tár” il film con Cate Blanchett e cosa succede se l’abuso di potere è donna

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Illogora chi non ce l’ha” recita una ormai proverbiale battuta di Giulio Andreotti, politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della repubblica italiana, ma anche chi non lo sa gestire, viene da aggiungere vedendo Tár, ilcon, che indaga ascesa e rovina della prima direttricedella Filarmonica di Berlino. La protagonista del lungometraggio di Todd Field, infatti, Lydia Tár, dopo aver scalato i ranghi delle Big Five, le 5 orchestre americane più autorevoli (la New York Philharmonic, laBoston Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra e la Cleveland Orchestra), e aver ottenuto un posto nella ristrettissima lista degli EGOT (chi ha ottenuto tutti e quattro i principali premi americani: Emmy, Grammy, Oscar e ...