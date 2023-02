Suor Alfieri | docente colpita da pallini | che c’è di male? Tanto a Sanremo si distruggono le scenografie

(Di giovedì 9 febbraio 2023) DiAnna Monia- Ritengo che quanto avvenuto sul palco del Festival dicon il cantante Blanco che sfoga la propria rabbia e il proprio disappunto per un problema tecnico verificatosi durante la sua esibizione sia davvero grave e non abbia scusanti. Quale esempio hanno offerto agli spettatori il cantante e il servizio televisivo pubblico? Certamente un esempio negativo, da condannare senza appello. L'articolo .

InfineAnna Monia, esperta in politiche scolastiche, effettuerà un'analisi della legge di bilancio inerente la scuola. L'evento ha il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di ...L'ambientalismo radicale ormai la fa da padrone e stravolge non solo usi e consumi delle nostre tavole (pensiamo per esempio agli insetti da voler far mangiare), ma anche la stessa cultura della Vita. ...

Condivido pienamente l'allarme lanciato dalla Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, sull'aumento del livello di tensione all'interno del dibattito, nella politica come nella società. Condivido ...