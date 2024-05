LeBron James - svelato il suo segreto | annuncio in diretta

Trattativa in corso da febbraio per LeBron James , ma la stella dei Lakers pare abbia già rifiutato . Ecco tutti i dettagli e le ultime L’ultima stagione è stata particolarmente movimentata per i Lakers e il futuro di LeBron James è in bilico. C’è ...

arriva no notizie importanti riguardo il futuro di LeBron James : in queste ore è stato svelato tutto La stagione di NBA è ormai entrata nella sua fase finale. Dopo una regolar season estremamente avvincente, è il momento di entrare nella fase clou ...

NBA, Wembanyama “rookie of the year” con voto unanime: chi altro ci è riuscito - NBA, Wembanyama “rookie of the year” con voto unanime: chi altro ci è riuscito - Da Shaquille O’Neal a Vince Carter fino a Chris Paul, Jason Kidd, Kevin Durant e lebron james. In tanti probabilmente hanno capito che si tratta di un giocatore speciale che ha peraltro ricevuto i ...

Victor Wembanyama ha rispettato le attese - Victor Wembanyama ha rispettato le attese - Il francese della squadra di basket NBA dei San Antonio Spurs è stato premiato all'unanimità come miglior esordiente dell'anno: alla sua prima stagione ha impressionato tutti e ha dimostrato di essere ...

NBA, rimonta di Cleveland su Orlando dal -18 e Cavs nella storia - NBA, rimonta di Cleveland su Orlando dal -18 e Cavs nella storia - Innanzitutto per la prima volta negli ultimi 31 anni sono riusciti a vincere una serie playoff senza lebron james. Poi solo Allen Iverson ha segnato più punti totali di Donovan Mitchell in gara 6 e 7.