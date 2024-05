Ilda Boccassini indagata dalla procura di Firenze | è accusata di false informazioni al pm

L’ex procura tore aggiunto di Milano Ilda Boccassini è indagata dalla procura di Firenze per false informazioni al pm aggravate. La notizia è stata anticipata dal “Fatto“. Secondo i magistrati fiorentini, l’ex pm oggi in pensione, durante ...

Ilda Boccassini indagata per il reato di "false informazioni al pm": all'ex magistrata, sentita in procura a Firenze, viene contestato di non aver rivelato ciò che sapeva sulla fonte del giornalista Giuseppe D'Avanzo, un dettaglio riportato nel suo ...