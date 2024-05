Il petrolio chiude in rialzo a New York a 78,61dollari

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,19% a 82,98 dollari al barile .

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,36% a 83,87 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,17% a 78,61 dollari al barile.

Borse, l'Europa parte in rialzo. Focus su petrolio e Btp Valore - Borse, l'Europa parte in rialzo. Focus su petrolio e Btp Valore - Si preparano ad aprire in cauto rialzo le Borse europee una seduta che sarà ancora governata dall’andamento delle trimestrali. Sono alla prova dei conti, tra… Leggi ...

Borsa: ottimismo su tassi e trimestrali spingono l'Europa, Milano (+1%) la migliore - Borsa: ottimismo su tassi e trimestrali spingono l'Europa, Milano (+1%) la migliore - Sale il petrolio con mossa Arabia e tensioni Medio Oriente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - Una maggiore fiducia sul taglio dei tassi d’interesse, accompagnata da una serie di trimestrali ...