Visto che ci accusano - ci fermiamo qui Mentan - altra frecciata alla Gruber | poi minaccia le dimissioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Un botta e risposta al veleno, quello andato in scena tra Lillied Enricoa. Con quest’ultimo che sembra non aver gradito affatto le frecciatine della giornalista, che lo aveva accusato di “sbrodolarsi” troppo, con durate esagerate dei tg che sforerebbero gli orari concordati. Dopo aver replicato in un primo momento, rivendicando gli ottimi risultati raggiunti in termini di share, lo stessoa non ha risparmiato una nuova frecciatinacollega in apertura dell’ultima edizione del tg su La7: “che siamo stati accusati di essere troppo lunghi, ciqui e ci vediamo tra poco”. Una stoccata che non è passata inosservata agli spettatori, con la sequenza subito diventata virale. Alcune testate, in queste ore, avevano avanzato l’ipotesi che ...

RUMORS OF THE DAY: le star del Met Gala e il dissign tra Gruber e Mentana - RUMORS OF THE DAY: le star del Met Gala e il dissign tra gruber e Mentana - Oggi sul menù, solo Met Gala Dopo averlo atteso per mesi, finalmente il Met Gala è giunto. E dopo indiscrezioni e ipotesi, finalmente le star hanno calcato gli scalini del Metropolitan Museum di New Y ...

Lilli Gruber furiosa con Enrico Mentana per lo sforo: «L'incontinenza è una brutta cosa» - Lilli gruber furiosa con Enrico Mentana per lo sforo: «L'incontinenza è una brutta cosa» - Durante la messa in onda della puntata di Otto e Mezzo dello scorso 6 maggio, è parso evidente a tutti i telespettatori del settimo canale che Lilli gruber stava vivendo un momento ...

La7, scontro Gruber-Mentana - La7, scontro gruber-Mentana - Tv ad alta tensione a La7 dopo il botta e risposta infuocato tra Lilli gruber ed Enrico Mentana per il ritardo con cui è stata data la linea a 'Otto e Mezzo'.